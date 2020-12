“İlham Əliyev xalqın dövlətin əzəmətinə olan inamını geri qaytardı ”- Ekspert

“İlham Əliyev təkcə Qarabağı deyil, Azərbaycan dövlətinin əzəmətini və xalqın dövlətinə olan inamını geri qaytardı”.

Bu fikirləri Metbuat.az-a açıqlamasında AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun Qafqaz siyasəti şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Kəlbizadə deyib.

44 günlük Vətən müharibəsinin səbəblərinə toxunan politoloq bildirdi ki, Azərbaycanın ərazilərini Ermənistan işğalından azad etmək üçün apardığı bu müharibə dünya hərb tarixində hələ uzun zaman öyrəniləcək, təhlil ediləcəkdir. Şəksiz ki, eyni dövrdə Azərbaycan dövlətinin diplomatik addımları və informasiya siyasəti də diqqəti cəlb edir.

Müharibədə qələbənin qazanılmasını təmin edən ön şərtlər haqqında danışan E.Kəlbizadə qələbənin səbəbləri sırasında bir neçə mühüm amili qeyd edib.

Onun sözlərinə görə, müharibə dövründə müəyyən dövlətlərin beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycana qarşı əsassız qətnamələr qəbul etdirmək cəhdlərinin qarşısını Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla xüsusən Qoşulmama Hərəkatı ilə apadığı uğurlu diplomatik iş alıb. Azərbaycan dövlətinin regionda maraqlı olan qonşularla qurduğu yüksək səviyyəli əlaqələr bu dövlətləri məsələyə yanaşmalarında korrektələr etməyə məcbur edib.

Sitat: “İlham Əliyev siyasəti əvvəllər Ermənistanın hansısa iqtisadi, tranzit potensialına inanan dövlətlərə bunun olmadığını sübut etdi. Ermənistanda hakimiyyətdə olan rejimin təkcə Azərbaycan üçün deyil, regionun bütün dövlətləri üçün təhlükə mənbəyi olduğunu göstərdi. Bu mənada xüsusən Rusiya Federasiyası və İran İslam Respublikası ilə aparılan iş qeyd edilməlidir”.

Ekspert deyib ki, bundan əlavə uzun illər ərzində münaqişənin həlli üçün hüquqi bazanın formalaşdırılması Azərbaycanın beynəlxalq hüquq baxımından mövqeyini gücləndirib.

Məlumdur ki, müharibələrin aparılmasında başlıca amillərdən biri mobillik və çeviklikdir. Bu baxımdan Ali Baş Komandan prosesi yüksək peşəkarlıqla idarə etdi. Hərbi əməliyyatların gedişində edilən bütün zəruri müdaxilələr yalnız böyük qələbə naminə idi.

Elnur Kəlbizadə qələbəni təmin edən ən mühüm amilin isə xalqın inamı, dövlət-xalq birliyi olduğunu deyib.

Sitat: “İlham Əliyev siyasəti Azərbaycan xalqını tam qələbəyə kökləyə bilmişdi. Vaxtilə Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq tədbirlər bir tərəfdən dünya ictimai rəyində Azərbaycan cəmiyyəti barədə əsassız fikirlərin arada qaldırılmasını, digər tərəfdən isə XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində dövlətinin qüdrətinə və əzəmətinə inamı xeyli dərəcədə sarsılmış xalqın inamının qaytarılmasına hesablanmışdır.

Beləliklə, İlham Əliyev təkcə Qarabağı deyil, 17 il ərzində Azərbaycan dövlətinin əzəmətini və xalqın dövlətinə olan inamını geri qaytardı. İlham Əliyev əzəmətli Azərbaycanı Azərbaycana qaytardı”.

Gülbəniz Hüsenli / Metbuat.az

