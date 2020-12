İlin ən yaxşı baş məşqçisi müəyyənləşib

2020-ci ilin ən yaxşı məşqçilərinin siyahısı müəyyənləşib.

Metbuat.az bildirir ki, ESPN ən reytinqli 10 çalışdırıcını sıralayıb.

“Liverpul”a 30 ildən sonra Premyer Liqa çempionluğunu qazandıran almaniyalı Yurgen Klopp ilin məşqçisi adına layiq görülüb. Onun “Bavariya”dakı həmyerlisi Hans-Diter Flik bütün titulları əldə etməsinə baxmayaraq, ikinci pillədə qərarlaşıb.

Ən yaxşı 10 məşqçi:

1. Yurgen Klopp (“Liverpul”)

2. Hans-Diter Flik (“Bavariya”)

3. Pep Qvardiola (“Mançester Siti”)

4. Jan Pyero Qasperini (“Atalanta”)

5. Yulian Naqelsmann (“Leypsiq”)

6. Marselo Byelsa (“Lids”)

7. Dieqo Simeone (“Atletiko”)

8. Xulen Lopeteqi (“Sevilya”)

9. Zinəddin Zidan (“Real”)

10. Karlo Ançelotti (“Everton”).

Qeyd edək ki, nəşr 2020-ci ilin mövqelər üzrə ən yaxşı futbolçularının adlarını da açıqlayıb.

