“Dekabrın 8-də həyat yoldaşımla birgə Azərbaycana səfər edərək oradakı tədbirlərdə iştirak edəcəyəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

Xatırladaq ki, dekabrın 10-da Azərbaycanda Qələbə paradı keçirilməsi gözlənilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.