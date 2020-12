Ceyhun Bayramov həmkarı ilə telefonla danışdı

Bu gün Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovla Bolqarıstanın Baş nazirinin ədliyyə islahatları üzrə müavini, Xarici İşlər naziri Yekaterina Zaxariyeva arasında telefon danışığı olub.

XİN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, nazirlər bölgədə mövcud son vəziyyəti, eləcə də 10 noyabr 2020-ci il tarixində imzalanmış üçtərəfli bəyanatdan irəli gələn məsələlərin icrası ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Bu razılaşmanın icrasının bölgədə dayanıqlı sülh, təhlükəsizlik və rifahın təmin edilməsi baxımından əhəmiyyəti vurğulanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.