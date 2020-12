Azərbaycanda restoranda toy məclisi keçirən şəxslər saxlanılıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, paytaxt ərazisində yerləşən “Siyaqut” şadlıq sarayının müdiri Rüstəmov Hüseyn Yəhya oğlu və məclis iştirakçısı Rzayev Həbib Rafiq oğlu xüsusi karantin qaydalarını pozduqlarına görə məhkəmənin qərarı ilə hər biri inzibati qaydada yeddi sutka həbs ediliblər.

Toy sahibi və məclisdə iştirak edən digər şəxslər isə İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən cərimə olunublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.