Azərbaycan və Ermənistan hərbi əsirlərin siyahısının mübadiləsini aparıblar.

Metbuat.az “İnterfaks”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş nazirinin müavini Tiqran Avinyanın ofisindən bildirilib.

“Azərbaycan və Ermənistan tərəfi hərbi əsirlərin siyahısını Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə təqdim ediblər”, - deyə məlumatda qeyd edilib.

Hazırda siyahının dəqiqləşdirilməsi istiqamətində işlər aparılır.

