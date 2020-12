Baş leytenant Kazımov Kamran Qurbanəli oğlu Vətən müharibəsində şəhid olan qəhrəmanlarımızdandır.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, K. Kazımov 1990-cı ilin dekabrın 7-də Rusiya Federasiyasının Voloqda vilayətində doğulub.



Oktyabrın 5-də Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Evli idi, 2 övladı var.





