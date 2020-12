Amerikalı jurnalist, tanınmış televiziya aparıcısı Con Kelvin Betçelor Bakıya gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.



Dekabrın 7-də Bakıda olacağını deyən Betçelor Qarabağla bağlı çəkilişlər edəcək.

