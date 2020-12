Türkiyənin təhlükəsizlik qüvvələri İstanbul şəhərində FETÖ terror təşkilatına qarşı genişmiqyaslı əməliyyat keçiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbulun müxtəlif rayonlarında 32 mənzildə aparılan axtarış zamanı bir neçə şəxs saxlanılıb.



Bundan başqa, şübhəli bilinən daha 35 nəfərin tutulması üçün əməliyyatlar davam etdirilir.

