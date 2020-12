Ermənistanın yeni xarici işlər naziri Ara Ayvazyan 6-7 dekabr tarixində Rusiyada səfərdə olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan XİN məlumat yayıb.



Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən isə bildirilib ki, səfər zamanı Rusiya və Ermənistan XİN rəhbərləri beynəlxalq və regional məsələləri, ikitərəfli əlaqələrin bütün spektrini müzakirə edəcəklər.

