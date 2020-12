Xəzər dənizinin Rusiya sahillərində 17 ölü suiti aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "RİA Novosti" məlumat yayıb.

Dağıstanın Təbii Sərvətlər və Ekologiya nazirinin müavini Azamat Hüseynbekov dəniz heyvanlarının ölüm səbəbinin araşdırıldığını bildirib.



