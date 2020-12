“Bu heykəli əvvəl olduğu yerdən - Ağdamdakı teatr binasının qarşısından təxminən bir kilometr uzaqda tapdım. Erməni işğalçıları tərəfindən məhv edilmiş heykəlin qalıqları şəhər boyu səpələnib. Heykəlin başını tapa bilmədim”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu dünya şöhrətli fotoqraf Reza Deqati sosial şəbəkə hesabında yazıb.



Fotoqraf, həmçinin dağıdılmış heykəlin qalıqlarının görüntülərini paylaşıb.

















