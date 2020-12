Vəkillər Kollegiyasının üzvü, İmişli rayon Vəkil Bürosunun vəkili Qasımov İdris İbadulla oğlu vəfat edib. Metbuat.az bu barədə Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası məlumat yayıb. İ.Qasımov uzun sürən xəstəlikdən vəfat edib.

