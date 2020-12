Canlı yayımda ŞOK QƏTL: İzləyicisi istədi deyə, hamilə sevgilisini... VİDEO

Rusiyada qandonduran hadisə yaşanıb.

Metbuat.az bildirir ki, rus əsilli tanınmış "yutuber" Stas Rifley canlı yayımda olduğu zaman bir izləyicisi sevgilisini soyuqda saxlayacağı qarşılığında ona 1000 dollar verəcəyini deyib. Bundan sonra Tifley sevgilisi Valentina Qriqoryevanı çılpaq halda eyvanda bağlayıb. Hamilə qadın hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Sevgilisinin eyvanda olduğu müddətdə canlı yayıma davam edən yutuber təcili tibbi yardım da çağırıb.

Hadisə ilə bağlı istintaq başlanılıb.

Mənbə: mynet.com





