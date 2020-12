Gözünün altındakı qara ləkə elə bir xəstəliyə çevrildi ki...- FOTOLAR

Sidneydən olan 29 yaşlı Teri Haypenin sol gözünün altındakı kiçik bir ləkə onun həyatı üçün ciddi təhlükəyə çevrilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 5 il əvvəl Terri ikinci uşağına hamilə olarkən onun anası üzündə qəribə bir ləkə gördü. Sol gözünün altındakı kiçik dəri üzünün qalan hissəsindən fərqli idi: Solğun və demək olar ki, şəffaf, bir az parlaq idi. Səkkiz ay sonra Terinin telefonuna xərçəng klinikasından ona müayinə olunmasını xatırladan bir mesaj gəlir.

O bunu bir işarə olaraq qəbul edib görüş təyin etdi. Müayinələr nəticəsində məlum olur ki, qadında bir növ dəri xərçəngi var. Neoplazma təxminən iki Avstraliya sikkəsinin ölçüsündə idi. Dərhal əməliyyat edilən qadın deyir ki, əgər vaxtında həkim müayinəsi getməsəydi görmə qabiliyyətini hətta həyatını itirə bilərdi.

“Gənc olduğumuzda bizə elə gəlir ki, orqanizmamız toxunulmazdır. Ancaq indi sağlamlıq mənim üçün prioritetdir ”.



Mənbə:Dailymail

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.