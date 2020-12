Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 9 dekabrda İranın paytaxtı Tehran şəhərinə səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə mətbuat konfransında bildirib.

O qeyd edib ki, C. Bayramov səfər çərçivəsində İran Prezidenti Həsən Ruhani, İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibaf və İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Şəmxani ilə görüşəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.