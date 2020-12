Ermənistan millət vəkili HİDDƏTLƏNDİ - ''Azərbaycan bayrağı Qtçavank kilsəsi üzərində dalğalanır'' / FOTO

Çiçəklənən Ermənistan parlament fraksiyasından olan millət vəkili Naira Zohrabyan 13-cü əsrə aid olan Qtçavank alban kilsəsi barədə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, O, Facebook səhifəsində ermənilər Xocavənd rayonunun Tuğ kəndində yerləşən və 13-cü əsrə aid olan Qtçavank alban kilsəsinə Azərbaycan bayrağının sancılmasından dərin kədərləndiyini ifadə edib.

“Azərbaycan bayrağı Spitak Xaç Vankasar (Qtçavank alban kilsəsi) kilsəsinin üzərində qaldırıldı. Xainlərə və xəyanətə haqq qazandıranlara lənət olsun ”.



Qeyd edək ki, Azərbaycandakı 400-ə yaxın Alban kilsəsinin 300-dən çoxu Qarabağ bölgəsindədir.

Bildirək ki, Azərbaycanın maddi-mədəni irsi olan alban kilsələrinin bərpası, mühafizəsi və dini ibadətlərin keçirilməsi istiqamətində dövlət tərəfindən işlər görülməyə başlanır. 2003-cü ildə Qafqazın ən qədim kilsələrindən biri olan Şəki rayonundakı Kiş məbədi bərpa olunub, 2006-cı ildə isə Qəbələ rayonunun Nic qəsəbəsində yerləşən 3 xristian məbədindən biri - Müqəddəs Yelisey adına Cotari Kilsəsi bərpa edilərək icmanın istifadəsinə verilib.



Mənbə:News.arm

