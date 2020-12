19 saylı Şəhər Poliklinikasının baş həkimi dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, faktı “Report”a təsdiqləyən poliklinikanın əməkdaşı bildirib ki, Əzizağa Şıxəliyev 63 yaşında dünyasını dəyişib.

Poliklinikadan bildirilib ki, koronavirusa yoluxan mərhum bülleten götürərək evində müalicə alırmış. O, ötən həftənin şənbə günü vəfat edib.

Qeyd edək ki, Ş.Əzizağa Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin bacısı oğludur. Xəbəri ilk olaraq unikal.org saytı yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.