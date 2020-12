Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il dekabrın 12-də saat 00.00-dan "Hərbi vəziyyətin ləğv olunması haqqında" Fərmanının təsdiq edilməsi məsələsi Milli Məclisdə müzakirə olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə MM-dən məlumat verilib.

Məsələ Milli Məclisin dekabrın 11-də keçiriləcək növbəti iclasında müzakirəyə çıxarılacaq.

