ocavənd uğrunda şəhid olan prokurorluq əməkdaşı - FOTO

Əlizadə Yüksəl İlqar oğlu Vətən Müharibəsinin şəhidlərindədir. Yüksəl Əlizadə 1996-cı ilin iyunun 5-də sabiq prokurorluq əməkdaşı mərhum İlqar Əliyevin ailəsində dünyaya göz açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun "Facebook" səhifəsində məlumat paylaşılıb.



Qeyd olunub ki, Y.Əlizadə 2017-ci ildən Gəncə şəhər prokurorluğunda böyük mütəxəssis vəzifəsində işləyib. 2020-ci ilin iyul ayında Tovuz döyüşləri zamanı könüllü şəkildə Səfərbərlik Xidmətinə müraciət edərək orduya yazılan Yüksəl Əlizadə 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib.



Yüksəl Əlizadə noyabrın 9-da Xocavənd döyüşləri zamanı 19 güllə yarası alaraq qəhrəmancasına şəhid olub.



Allah rəhmət eləsin!





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.