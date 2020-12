Anar Cəbrayıllı 27 il sonra işğaldan azad olunan evlərinə getdi - FOTO

“Azərsu” ASC-nin Mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayıllı işğaldan azad olunan Cəbrayıl rayonunun Balyand kəndindəki evlərindən indiyə qədər qalan əşyaları tapıb.

Bununla bağlı A.Cəbrayıllı paylaşım edib.

O, sac və səhəng tapdığını bildirib:

“İki müqəddəs nemətin - çörəyin (yuxanın) bişirildiyi sac və suyun daşınıb saxlanıldığı səhəng. 27 il əvvəl kənddə qoyub gəldiyimiz əşyalardan indiyə qalan yalnız bunlardır. Babalarımız çörəyə və suya elə-belə and içmirlərmiş. Hər ikisini gətirib anama verdim”.

