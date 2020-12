Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın bloqqer qızı Aynişan Quliyeva idmançı həyat yoldaşı Kənanla ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Kənan özü məlumat verib. O bildirib ki, rəsmi olaraq boşanıblar

"Biz nə birinciyik, nə də sonuncu. Belə olmasını istəməzdik. Ordan-burdan eşidib, sonra reklamdır deməyin. Biz rəsmi olaraq ayrıldıq".

