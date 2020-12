Türkiyəli referi Cüneyt Çakır Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin VI tur oyununa təyinat alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, F qrupunun "Latsio" (İtaliya) - "Brügge" (Belçika) görüşünün baş hakimi olacaq. C.Çakıra həmyerliləri Bahattin Duran və Tarık Ongün köməklik edəcək. Dördüncü hakim funksiyasını Hüseyn Göçek yerinə yetirəcək.

Qeyd edək ki, sabah keçiriləcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə 21:55-də başlayacaq.

