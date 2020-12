Hindistanın cənubunda və digər ərazilərində naməlum xəstəliyə yoluxanların sayı artaraq 848 nəfərə yüksəlib

Metbuat.az bildirir ki, artıq 332 nəfər xəstəxanalardan evə buraxılıb.

Hindistanın cənub hissəsinin sakinləri dekabrın 5-də naməlum xəstəliyin simptomları ilə xəstəxanalara müraciət etməyə başlayıblar. Xəstələrdə huşunu itirmə, başgicəllənmə, baş ağrısı və epilepsiya əlamətləri müşahidə olunur.

Pasiyentlərin koronavirus testlərinin nəticələri mənfi olub.

Mənbə: bbc.com

