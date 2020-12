Rusiyanın paytaxtı Moskvada ötən sutka ərzində yeni növ koronavirusdan 71 nəfər ölüb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Moskvada koronavirusla əlaqəli vəziyyətin monitorinqi üzrə operativ qərargahdan bildiriblər. Məlumatda deyilir:

"Bu gün Moskvada pnevmoniya diaqnozu qoyulan və koronavirus infeksiyası aşkarlanmış 71 xəstə dünyasını dəyişib".

Qeyd edək ki, ümumilikdə Moskvada koronavirusdan ölənlərin sayı 9 496 nəfərə çatıb.

