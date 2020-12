Dünyada COVID-19-a yoluxanların sayı 68 milyonu keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla koronavirusa yoluxanların sayı 68 000 862-ə çatıb.

Məlumata əsasən, virusdan ölənlərin sayı 1 551 760, xəstəlikdən sağalanların sayı isə 47 086 637 nəfərdir.

Qeyd edək ki, koronavirusa yoluxma sayına görə, ilk üçlükdə ABŞ, Hindistan və Braziliyadır.



