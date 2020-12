Dəfn mərasimi ilə bağlı xüsusi icazə alınmalıdır.

Bu barədə Nazirlər Kabinetindən Metbuat.az-a bildirilib.

Yaxın qohumunun dəfnində iştirakla əlaqədar yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün isə hər bir şəxs Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Növbətçi Hissələri İdarəetmə Xidmətinin 102 Xidməti – Zəng Mərkəzi vasitəsilə icazə almalıdır.

