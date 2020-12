190 manatlıq birdəfəlik yardım kimləri əhatə edəcək? - RƏSMİ

"Xüsusi karantin rejiminin ölkə üzrə tətbiqinin sosial-iqtisadi təsirləri var. Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, bu dövrdə də 600 min nəfərə 190 manat birdəfəlik həcmdə maliyyə yardımı göstəriləcək”.

Bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın keçirdiyi mətbuat konfransında Azərbaycan Prezidentinin İqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Şahmar Mövsümov bildirib.

O qeyd edib, Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş xüsusi tədbirlər planına uyğun olaraq zərərçəkmiş sahibkarlara da müvafiq yardımlar göstəriləcək.

