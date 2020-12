“Tibbi müəssisələrdə 919 hərbçi müalicəsini davam etdirir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezidentin xarici məsələlər üzrə köməkçisi Hikmət Hacıyev deyib.

O bildirib ki, bunu nəzərə alaraq vətəndaşlarımız səhiyyə sistemi üzərinə düşən yükün daha da artmaması üçün gigiyenik qaydalara əməl etməlidirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.