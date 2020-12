Dövlət qurumlarının əməkdaşlarına belə icazə veriləcək

Nazirlər Kabineti əməkdaşları “icaze.e-gov.az” portalına daxil edildikdən sonra hərəkətinə yol verilən dövlət orqanlarının, dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin, o cümlədən dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin və digər müəssisələrin siyahısını açıqlayıb.

Metbuat.az həmin siyahını təqdim edir:

1. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

2. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

3. Təhsil Nazirliyi

4. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

5. İqtisadiyyat Nazirliyi

6. Maliyyə Nazirliyi

7. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

8. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi

9. Energetika Nazirliyi

10. Mədəniyyət Nazirliyi

11 Gənclər və İdman Nazirliyi

12. Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi

13. Dövlət Statistika Komitəsi

14. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

15. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi

16. Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi

17. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi

18. Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi

19. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi

20. Dövlət Turizm Agentliyi

21. Əqli Mülkiyyət Agentliyi

22. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi

23. Dövlət Reklam Agentliyi

24. Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi (AzərTAc)

25. Mərkəzi Bank, dövlətə məxsus banklar

26. Dövlət Neft Fondu

27. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayon icra hakimiyyəti orqanları

28. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi

29. Dənizkənarı Bulvar İdarəsi

30. Dövlət İmtahan Mərkəzi

31. Hesablama Palatası

32. İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu

33. Əmanətlərin Sığortalanması Fondu

34. Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu

35. “Azərkontrakt” Səhmdar Cəmiyyəti

36. “Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit Təşkilat

37. “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

38. “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi

39. “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

40. “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

41. “Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

42. Dövlət Neft Şirkəti (onun törəmə və birgə müəssisələri)

43. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

44. “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

45. “Azəraqrartikinti” Səhmdar Cəmiyyəti

46. “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

47. “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

48. “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

49. “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

50. “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

51. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi

52. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

53. Bakı Nəqliyyat Agentliyi

54. “Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

55. “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

56. Dövlət Dəniz Agentliyi

57. Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi

58. Gəncə Avtomobil Zavodu İstehsalat Birliyi

59. “Azərpoçt” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

60. “Aztelekom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

61. “AzInTelekom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

62. “Bakı Telefon Rabitəsi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

63. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti

64. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzi

65. “Azercell Telecom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

66. “Bakcell” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

67. “AzerFon” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

68. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sosial xidmət və sosial reabilitasiya müəssisələri

69. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sosial xidmət müəssisələrinin əməkdaşları

70. Məişət tullantılarının yığılması və utilizasiyası müəssisələri

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.