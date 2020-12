Azərbaycan ərazisində müəyyən edilmiş xüsusi karantin rejimi dövründə taksi xidmətlərinin fəaliyyətinə icazə veriləcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.

