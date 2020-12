Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Daxili Qoşunların giziri Həsənov Faiq Hüseyn oğlu Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub.

Bu barədə Metbuat.az-a DİN-in Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Gizir Həsənov Faiq Hüseyn oğlu 1990-cı ilin iyulun 28-də Bakıda doğulub.

Bu ilin oktyabrın 10-da Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub.

Allah rəhmət eləsin!

