Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirlər Qarabağ məsələsi, Ukraynadakı vəziyyət, eləcə də bir neçə gün əvvəl İstanbulda qanunsuz çəkiliş etdikləri üçün saxlanılıb sonra sərbəst buraxılan rusiyalı jurnalistlərlə bağlı müzakirə aparıblar.

