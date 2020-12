Dekabrın 8-də Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən Metbuat.az-a bildirilib ki, nazirlər noyabrın 10-da imzalanan üçtərəfli bəyanatdan irəli gələn məsələlərin icrası ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.



Tərəflər, həmçinin ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.