DÇ-2022-nin seçmə mərhələsinin A qrupunun təqvimi açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Azərbaycan yığması turnirə Portuqaliya ilə oyunla start götürəcək.



Görüş gələn il martın 24-də Portuqaliyada baş tutacaq. Canni de Byazinin yetirmələri həmin ayın 30-da isə Serbiyanı qəbul edəcək.







