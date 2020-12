Əsgərlərimiz işğaldan azad olunan Laçın rayonunda maraqlı video çəkərək sosial şəbəkədə paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, musiqi sədaları altında bir araya toplaşan əsgərlərimiz "Laçında ilk toy" adlı video çəkiblər.

Onlar həmçinin Azərbaycanın qədim toy adət-ənənələrindən olan "qazan açdı" mərasimi də keçiriblər.

Paylaşılan video sosial şəbəkədə maraqla qarşılanıb.

