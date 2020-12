Əfqanıstan səfiri İlham Əliyevi təbrik etdi

Əfqanıstanın Azərbaycandakı səfiri Xeyrullah Spelanay Prezident İlham Əliyevə məktub göndərib.

"Hörmətli cənab Prezident.



Azərbaycanda yaşayan əfqanlar adından və şəxsən öz adımdan Sizi və bütün Azərbaycan xalqını torpaqların azad edilməsi, müharibənin zəfərlə başa çatması münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Nəhayət Azərbaycan xalqı 28 illik erməni işğalından sonra öz ata-baba torpaqlarını azad etdi.



Uca Allaha dua edirəm ki, torpaqların işğaldan azad edilməsi üçün canlarından keçən şəhidlər cənnətlə müjdələnsinlər.



Gözəl, firavan və məhsuldar torpağınızda bundan sonra sülh və rifah hökm sürsün. Əfqanıstan və Azərbaycan xalqları arasında dostluq və qardaşlıq daha da güclənsin.



Qarabağ Azərbaycandır!".

