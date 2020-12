Tanınmış Azərbaycan idmançısı Zabit Səmədovun da aktyor heyətində yer aldığı "Kuruluş: Osman" serialında Qarabağ vurğusu diqqəti çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, serialın 37-ci bölümündə Zabit Səmədov Qarabağdan gəldiyini bildirir, "Bamsı bəy" isə "Salam olsun Qarabağ igidlərinə" deyə cavab verir.

