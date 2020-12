İbrahim Tatlısəsin aparıcılığı ilə hər şənbə günü yayımlanan "İbo şou" da bu həftə olanlar hər kəsi təəccübləndirib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, verilişə qonaq olan aktrisa Gonca Vuslatari xalq mahnısı "Küçələrə su səpmişəm"i ifa edib.

Aktrisanın bu ifası sosial mediada gündəm olub.

Həmçinin aktrisanın qırmızı geyimi də xüsusi diqqət çəkib.

