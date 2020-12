Pentaqon rəhbəri ilk dəfə afroamerikalı ola bilər

ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidenti Cozef Bayden Müdafiə naziri vəzifəsinə general Lloyd Ostinin namizədliyini irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baydenin qərargahının yaydığı məlumatda bildirilib. Senat tərəfindən təsdiqlənərsə, Ostin Pentaqonun başçısı vəzifəsini icra edən ilk afro-amerikalı olacaq.

Xatırladaq ki, Ostin 1953-cü il təvəllüdlüdür, 1975-ci ildə Vest Pointdə ABŞ Hərbi Akademiyasını bitirib və qırx illik karyerası boyunca Şimali Karolina ştatının Fort Breq şəhərində yerləşən 82-ci hava-desant bölməsində döyüş dəstəyi alayının komandiri kimi başlayaraq yüksək rütbələrə qalxa bilib.

İstefada olan general-leytenant hərbi karyerasını 2016-cı ildə İraq, Əfqanıstan, Yaxın Şərq və Cənubi Asiyada əməliyyatları əhatə edən ABŞ-ın olduqca mühüm Mərkəzi Komandanlığının komandiri olaraq başa vurub.(Azvision)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.