8 noyabrda kapitan oldu, 9 noyabrda şəhid - VİDEO

Türkiyədə ali təhsili alan zabit Samir Mikayıllı İkinci Qarabağ Müharibəsibdə igidlik göstərib və şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ARB Xəbər-də şəhidlə bağlı geniş süjet yayımlanıb. Kapitan Samir Mikayıllı Ağcabədinin Salmanbəyli kəndində anadan olub.

Samir səkkizinci sinifi bitirdikdən sonra Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə təhsil alıb. Liseyi başa vurduqdan sonra Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Komandirlər məktəbində daxil olub. Elə həmin il də Müdafiə Nazirliyinin seçim prosesindən keçərək, Türkiyədə quru qoşunlarının ali hərbi məktəbində təhsilini davam etdirib. Şəhidin atası bildirib ki, oğlu Zəngilan, Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib.

Şuşa şəhərinin alınmasında göstərdiyi igidliyə görə ona 8 noyabrda kapitan rütbəsi vaxtından əvvəl verilib.

9 noyabrda minomyot qəlpə yarasından, qanaxmadan şəhid olub.

