Azərbaycan Türkiyənin ASFAT şirkətindən mexaniki minatəmizləmə maşınları alır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-ləri məlumat yayıb.



Müqaviləyə əsasən, şirkət Azərbaycana 20 ədəd MEMATT adlı mexaniki minatəmizləmə maşını ixrac edəcək.



