Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, general-polkovnik Həsənov Zakir Əsgər oğlu və general-polkovnik Eyvazov Vilayət Süleyman oğlu “Zəfər” ordeni ilə təltif edilib.

