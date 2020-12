“YAŞAT” Fonduna bir günə 1,5 milyon manat vəsait ianə edilib

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondu – “YAŞAT” Fonduna 1 gün ərzində 1,5 milyon manat vəsait ianə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar Agentliyindən məlumat verilib.

Qeyd edək ki, Fond Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 8 dekabr 2020-ci il tarixli fərmanı əsasında yaradılıb. Əsas məqsəd şəhid ailələrinin və hərbi əməliyyatlar nəticəsində əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslərin sosial müdafiəsi sahəsində dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə əlavə dəstək verilməsi istiqamətində vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüslərinin reallaşdırılması üçün müvafiq platformanın yaradılması, bu sahədə şəffaflığın, hesabatlılığın və ictimai nəzarətin təmin edilməsidir.

“YAŞAT” Fondunun bank rekvizitləri:

MİLLİ VALYUTADA KÖÇÜRMƏLƏR ÜÇÜN

Hesabın adı: YAŞAT FONDU

VÖEN: 1701393691

Manat hesabı: AZ76IBAZ38090019447968925204

Bankın adı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Mərkəzi filial

Swift kodu: IBAZAZ2X

Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944

Bankın kodu: 805722

Bankın VÖEN-i: 9900001881

Bankın ünvanı: Bakı şəhəri, Z.Tağıyev küç. 3

Tel: (+99412) 937

FOR INTERNATIONAL TRANSFERS - TRY

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937

SWIFT/BIC Code: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: YASHAT FONDU

Beneficiary account: AZ98IBAZ38190019497968925204

Additional Correspondent bank:Turkiye Is Bankasi

SWIFT/BIC: ISBKTRIS

TR260006400000101790006744

FOR INTERNATIONAL TRANSFERS - USD

Correspondent bank: Citibank NA, New York

SWIFT/BIC Code: CITIUS33

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: YASHAT FONDU

Beneficiary account: AZ66IBAZ38190018407968925204

ADDITIONAL CORRESPONDENT BANKS:

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York

SWIFT/BIC: BKTRUS33XXX

JP Morgan Chase Bank, New York

SWIFT/BIC: CHASUS33XXX

Citibank NA, New York

SWIFT/BIC: CITIUS33XXX

The Bank of New York Mellon, New York

SWIFT/BIC: IRVTUS3NXXX

FOR INTERNATIONAL TRANSFERS - EUR

Beneficiary bank : The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: YASHAT FONDU

Beneficiary account: AZ46IBAZ38190019787968925204

ADDITIONAL CORRESPONDENT BANKS:

Commerzbank AG, Frankfurt am Main, SWIFT/BIC: COBADEFFXXX

400 88 66030 01 EUR

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, SWIFT/BIC: DEUTDEFFXXX

DE33500700100949949200

FOR INTERNATIONAL TRANSFERS – RUR

CORRESPONDENT BANK: The International Bank of Azerbaijan

MOSCOW Correspondent Account RUR: 30101810000000000502 в ОПЕРУ Московского

ГТУ Банка России БИК 044525502, ИНН 7744001828,

КПП 774401001, ОКПО 58222359, ОКВЭД 65.12

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487,

CORRESPONDENT ACCOUNT: 30111810500000000001

BENEFICIARY: YASHAT FONDU

BENEFICIARY ACCOUNT: AZ83IBAZ38190018107968925204

FOR INTERNATIONAL TRANSFERS - GBP

Beneficiary bank:The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z. Tagiyev str, 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+994 12) 937

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: YASHAT FONDU

Beneficiary account: AZ61IBAZ38190018267968925204

ADDITIONALCORRESPONDENT BANKS:

Deutsche Bank AG,London

SWIFT/BIC: DEUTGB2L

840032645700006

JPMorgan Bank N.A Chaseside, Bournemouth

SWIFT/BIC:CHASGB2L

67101712