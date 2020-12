Rusiyada Baykal gölündə 5.5 bal gücündə zəlzələ baş verib, yeraltı təkanlar İrkutsk şəhərində hiss olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İrkutsk vilayəti üzrə Baş İdarəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

"Bu gecə saat 05:45-də (01:45 GMT+4) İrkutsk vilayətində seysmik hadisə qeydə alınıb. Zəlzələnin episentrində intensivlik 7.6, İrkutskda 5-6 bal olub", - məıumatda deyilir.

Dağıntı və itkilər barədə məlumat verilməyib.(Trend.az)

