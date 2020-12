Əfsanəvi futbolçu Paolo Rossi 64 yaşında vəfat edib

İtaliyanın əfsanəvi futbolçularından olan Paolo Rossi 64 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mərhumun həyat yoldaşı Federika Kappelletti instaqram səhifəsi vasitəsilə məlumat verib. O bildirib ki, müalicəsi mümkün olmayan xəstəlik Rossinin ölümünə səbəb olub.

Rossi DÇ-1982-nin qalibi, eyni zamanda 6 qolla bombardiri olub. Elə həmin il Avropanın ən yaxşı futbolçusuna verilən “Qızıl top”a layiq görülüb.

Qeyd edək ki, Paolo Rossi karyerası ərzində “Yuventus”, “Komo”, “Viçentsa”, “Milan” və “Verona” klublarında çıxış edib, 340 oyunda 134 qola imza atıb.

