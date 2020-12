Şəhid general Polad Həşimovun anası oğluna "Milli Qəhrəman” adının verilməsi ilə bağlı təəssüratını bölüşüb.

Səmayə Həşimova Polad Həşimovun əziyyətinin qiymətləndirilməsinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib.

