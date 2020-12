Dünyanın ən varlı iş adamlarından Elon Maskın şirkəti "SpaceX"in "Starship SN8" adlı raketi Teksasda sınaq mərhələsində uğursuzluğa düçar olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sınaq zamanı raket prototipi eniş edərkən yerə çırpılaraq partlayıb. Şirkətin rəhbəri Elon Mask mənfi nəticəyə baxmayaraq lazım olan məlumatları əldə edə bildiklərini açıqlayıb və heyətini təbrik edib.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

Mənbə: The Guardian

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.