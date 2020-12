Azərbaycandakı bütün hava limanları 31 yanvar 2020-ci il tarixinə qədər müntəzəm sərnişin reyslərinin həyata keçirilməsi üçün bağlıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin açıqlamasında (AZAL) bildirilir.

Məlumatda həmçinin deyilir ki, karantin dövründə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın icazəsi ilə xüsusi reyslərinin yerinə yetirilməsi davam etdirilir.

