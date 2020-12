Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan I Fəxri Xiyabanı ziyarət ediblər.

Bununla bağlı “Haber Global” məlumat yayıb.

Prezidentlər Ulu öndə Heydər Əliyevin məzarı önünə əklil qoyublar.

Dövlət başçıları Türk şəhidliyini və Şəhidlər Xiyabanını da ziyarət ediblər.

